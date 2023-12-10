Вашингтон, 10 декабря, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск потребовал от лидера киевского режима Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лира.

LUDOVIC MARIN / POOL/ЕРА/ТАСС Илон Маск

Так Маск отреагировал на заявление американского журналиста Такера Карлсона о том, что с июля Лира подвергают пыткам в украинской тюрьме за критику Зеленского, при этом президент Соединённых Штатов Джо Байден одобряет эти действия.

«После того как мы отправили Украине сто миллиардов долларов, они ещё и посадили в тюрьму американца? Может, дело не только в критике Зеленского? Потому что если только в ней, тогда у нас большие проблемы», — написал Маск.

Он призвал лидера киевского режима просветить жителей США по данному вопросу.

Как передавало ИА Регнум, в начале мая СБУ сообщила об ареста иностранного блогера. Украинские СМИ предположили, что речь шла о Гонсало Лире.

Летом 2022 года журналист Гонсало Лира высказал мнение о том, что Соединённые Штаты могут устроить провокацию против России в Восточной Европе, действуя «руками» Литвы и Польши. Журналист предположил, что за решением Литвы ввести ограничение на транзит российских грузов в Калининградскую область на самом деле стоят США, которые намерены спровоцировать конфликт в регионе. Лопес убеждён в том, что администрация главы Белого дома Джозефа Байдена приказала Литве и Польше организовать провокацию в Восточной Европе против России. По мнению чилийского журналиста, НАТО пытается спровоцировать Россию на защиту Калининграда.