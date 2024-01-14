Москва, 14 января, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Резолюция СБ ООН по Красному морю никому не даёт права наносить удары по Йемену, заявила 14 января официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Эта резолюция не дает никакого основания даже думать о том, что кто-то имеет право наносить какие-то удары», — заявила Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Как сообщало ИА Регнум, принятая 10 января резолюция СБ ООН по безопасности судоходства в Красном море, среди прочего, содержит требование к хуситам прекратить атаки на суда. Россия не голосовала за эту резолюцию, воздержались также Китай, Алжир и Мозамбик. За документ, инициированный США и Японией, проголосовали 11 государств.

Россия предлагала принять три поправки к предложенной Вашингтоном резолюции. В частности Россия предлагала включить пункт о том, что положения резолюции не должны становиться устанавливать новые нормы международного права. Предложенные Россией поправки отклонили.

Постоянный представитель Совбеза ООН Василий Небензя заявил 12 января о нарушении Вашингтоном, Лондоном и их союзниками резолюции по Красному морю. Удары по Йемену стали нарушением резолюции и причиной созыва срочного заседания Совбеза ООН.

Американские и британские войска нанесли удары по объектам движения хуситов «Ансар Аллах» Йемене в ночь на 12 января, объяснив их необходимостью самообороной в ответ на удары хуситов по судам в Красном море. При этом удары пришлись по четырём городам, включая Сану.

В МИД РФ заявили, что США откровенно пренебрегают международным правом. Российское посольство в Сане 14 января назвало удары США и Британии по Йемену угрозой ухудшения положения населения республики. Российская дипмиссия напомнила, что население Йемена выживает за счёт гуманитарной помощи.