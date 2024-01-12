Нью-Йорк, США, 12 января, 2024, 23:57 — ИА Регнум. Резолюция Совета Безопасности ООН по Красному морю была нарушена США, Великобританией и их союзниками, которые нанесли удары по территории Йемена. Об этом заявил 12 января журналистам постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

Иван Шилов ИА Регнум

Российскому дипломату задали вопрос о причинах созыва Россией срочного заседания СБ ООН по ситуации в Йемене.

«Потому что [резолюция] была немедленно нарушена», — ответил Небензя.

Резолюция по безопасности судоходства в Красном море, включающая требование к хуситам немедленно прекратить атаки на суда, принята СБ ООН 10 января. За документ проголосовали 11 стран, воздержались Россия, Алжир, Китай и Мозамбик.

Россия перед голосованием предложила три поправки к документу, в том числе пункт о том, что все положения документа не должны становиться прецедентом или устанавливать новые нормы международного права. Все российские поправки были отклонены США и Великобританией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как отметил постпред России при ООН Небензя, авторы резолюции пытаются добиться легитимизации действий международной коалиции в Красном море. Небензя отметил, что Вашингтон и его союзники придерживаются методов силового решения проблемы в одностороннем порядке.

После принятия резолюции США и Великобритания начали военную операцию против йеменских хуситов в Йемене в ночь на 12 января.​​​​​​ Всего нанесено 23 удара по объектам в четырёх провинциях Йемена.