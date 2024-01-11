Вашингтон, 11 января, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Совет Безопасности Организации Объединённых Наций принял резолюцию Соединённых Штатов Америки и Японии с требованием к йеменским хуситам немедленно прекратить атаки на суда в Красном море. Об этом в четверг, 11 января, сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

По информации источника, СБ ООН осудил нападения хуситов на торговые и коммерческие суда, которых в период с 19 ноября 2023 года, когда боевики атаковали и захватили судно Galaxy Leader и его экипаж, насчитывается не менее двух десятков.

Совбез потребовал от хуситов немедленного прекращения подобных нападений, препятствующих мировой торговле и наносящих ущерб правам и свободам судоходства. Также хуситов призвали немедленно освободить судно Galaxy Leader и отпустить весь его экипаж.

Как передавало ИА Регнум, 10 января представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединённые Штаты Америки ввели новые санкции в отношении физических лиц и компаний, связанных с атаками йеменских хуситов в Красном море. Он также отмети, что Вашингтон содействует с членами СБ ООН для утверждения резолюции с требованием к хуситам прекратить атаки на торговые суда в регионе.