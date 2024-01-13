Сана, 13 января, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Военно-морская база мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» в окрестностях портового города Ходейда на берегу Красного моря подверглась воздушной атаке. Об этом 13 января со ссылкой на местные источники сообщил телеканал Al Arabiya.

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По данным Sky News Arabia, удар пришёлся на военный объект районе Аль-Катиб, откуда хуситы запустили ракету в направлении Красного моря.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Вашингтон и Лондон назвали действия западных стран самообороной и ответом на атаки хуситов в Красном море. Действия стран поддержали Австралия, Нидерланды, Бахрейн и Канада.

Командующий Военно-воздушными силами США в Центральном командовании Алекс Гринкевич отметил, что американские ВВС атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов.

Целями авианалёта стали центры производства дронов и склады оружия.

13 января по северу столицы Йемена городу Сана США и Великобритания нанесли новый удар. Они ударили по авиационной базе Ад-Длейми. Эту же авиабазу США и союзные силы атаковали днём ранее.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило информацию о новом ракетном ударе американских войск по объекту хуситов в Йемене ― по радарной установке. В ведомстве уточнили, что удар нанесли с американского авианосца Carney с использованием наземных ударных ракет «Томагавк» (Tomahawk). Поясняется, что целью удара является ухудшение для хуситов возможности атаковать морские суда, в том числе торговые.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что йеменские мятежники из движения «Ансар-Алла» (хуситы) должны проявлять сдержанность для предотвращения дальнейшей эскалации в Красном море и в целом на Ближнем Востоке.