Москва, 14 января, 2024, 14:47 — ИА Регнум. Удары коалиции во главе с США и Великобританией по объектам хуситов грозят дальнейшим ухудшением положения населения Йемена, сообщили 14 января в российском посольстве в Йемене.

Mohammed Mohammed/Global Look Press

«Население сейчас во многом выживает за счет гуманитарной помощи», — говорится в комментарии.

В диппредставительстве отметили, что на протяжении ряда последних лет Йемен переживал один из самых серьёзных гуманитарных кризисов современности. Ситуация в стране, традиционно считающейся одной из беднейших в мире, после начала в 2015 году военно-политического конфликта между правительством, поддержанным арабской коалицией, и хуситским движением «Ансар Алла» переросла в полномасштабную гуманитарную катастрофу.

По примерным оценкам, на территории Йемена может находиться несколько сотен российских граждан. По состоянию на утро 12 января информации о пострадавших россиянах в результате ударов США и Великобритании по Йемену не поступало.

Россиянам вновь рекомендовали не посещать Йемен на фоне обострения ситуации в стране.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 12 января США и Великобритания при поддержке международной коалиции нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Вашингтон и Лондон назвали атаку самообороной и ответом на действия хуситов в Красном море. Американские ВВС атаковали более 60 объектов хуситов, используя свыше 100 высокоточных боеприпасов различных видов. Целями авианалета стали центры производства дронов и склады оружия.

США 13 января нанесли дополнительный удар по йеменским хуситам. Американский авианосец с использованием ракеты «Томагавк» нанёс удар по радару хуситов в Йемене.

В МИД России 12 января назвали нанесённые США удары по Йемену полным пренебрежением международным правом. Росавиация запретила отечественным авиакомпаниям совершать полёты над территорией Йемена.