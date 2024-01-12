Москва, 12 января, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Удары, которые нанесли американские и британские вооружённые силы по объектах в Йемене, — это угроза миру и глобальной безопасности, заявила 12 января на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

ТАСС/ Osamah Yahya/ZUMA Press Wire

«Подтвердились наши опасения, что позиция США в Совбезе ООН по Красному морю — лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации напряжённости в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников», — сказала Захарова.

Россия призывает международное сообщество осудить нападение группы стран во главе с США, добавила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, американские военные 12 января заявили о нанесении 60 ударов по 16 объектам в Йемене. Они утверждают, что наносили точечные удары исключительно по позициям хуситов.

Под удар попали несколько городов, в том числе столица республики Сана. Российское постоянное представительство при ООН запросило срочное заседание Совбеза в связи с актом агрессии США против йеменцев.

Официальный представитель движения йеменских хуситов «Ансар Алла» Мухаммед Абдель Салям заявил, что агрессии Вашингтона и Лондона нет оправдания и что удары по Йемену не остановят атак на израильские суда в Красном море.