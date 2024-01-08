Москва, 8 января, 2024, 20:10 — ИА Регнум. Российские военные нанесли групповой удар с применением гиперзвукового комплекса «Кинжал» по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом 8 января сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — заявил он.

Воздушная тревога и повреждения военных объектов на Украине

Власти Харькова и подконтрольного Киеву города Херсона 8 января сообщили о повреждении важных объектов. Глава военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александр Прокудин заявил о повреждении территории завода и объекта критической инфраструктуры.

Мэр Харькова Игорь Терехов в ночь на 8 января сообщил о взрывах в городе. Кроме того, утром 8 января украинские СМИ писали о значительном количестве взрывов в ряде контролируемых киевским режимом городов и регионов.

Сообщалось, в частности, о взрывах в Хмельницком, Запорожье, Днепропетровске, Кривом Роге. В ночь на 8 января серия взрывов прозвучала также в Одесской области.

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу.

Минобороны России об ударах по военным объектам ВСУ

Конашенков 8 января сообщил, что подразделения группировки войск «Днепр» нанесли удары по живой силе и технике двух бригад морской пехоты ВСУ и одной из бригад теробороны на правом берегу Днепра у Михайловки, Ивановки, Саблуковки и Качкаровки в Херсонской области. Потери украинской армии составили 60 бойцов убитыми и ранеными, а также три автомобиля.

Помимо этого, российские военные поразили пункт управления беспилотниками и полевой склад с боеприпасами ВСУ, а также нанесли удар по месту проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.

В Минобороны сообщили 2 января о нанесении российскими силами группового удара с применением высокоточного оружия большой дальности по украинским предприятиям, которые выпускали ракеты и беспилотники, а также ремонтировали украинскую технику. Удары нанесли по военным предприятиям в Киеве и пригородах.

До этого, 29 декабря российское ведомство сообщало, что за неделю с 23 декабря ВС России нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по военным объектам на Украине. В их числе аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники. Помимо этого, удары нанесли по местам размещения украинских подразделений и иностранных наёмников.