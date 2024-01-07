Одесса, Украина, 8 января, 2024, 01:07 — ИА Регнум. Взрывы в ночь на 8 января прозвучали в Одесской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

«В Одесской области была слышна серия взрывов», — информировало издание «Общественное» в своём Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная тревога звучала в Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

Как сообщало ИА Регнум, в украинском Харькове прозвучали взрывы 7 января, написал в соцсетях мэр города Игорь Терехов. Предполагается, что был нанесён ракетный удар.

Утром 7 января во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. В 10:53 мск сирены зазвучали в Киеве, Винницкой и некоторых других областях. К 10:55 мск тревожный сигнал включили уже на всей территории страны.

На территории сразу трёх областей Украины поздним вечером 7 января объявили воздушную тревогу.

Подразделения Вооружённых сил России за 6 января перехватили 38 беспилотников ВСУ и шесть крылатых ракет «Нептун» ВСУ.

Над северо-западной частью Чёрного моря были уничтожены шесть украинских противокорабельных ракет «Нептун». Днём ранее, 5 января, в ведомстве проинформировали, что средства ПВО уничтожили одну украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над северо-западной частью акватории Чёрного моря.