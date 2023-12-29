Москва, 29 декабря, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Вс России за неделю нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все цели были поражены, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«В период с 23 по 29 декабря Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса, военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения: артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружения и топлива для военной техники», — указал он.

В Минобороны подчеркнули, что удары также наносились по местам размещения подразделений ВСУ и иностранных наёмников. Все назначенные объекты были поражены.

Помимо этого, за неделю, как рассказал Конашенков, российские силы сбили десять украинских военных самолётов и два вертолёта. На херсонском направлении удалось сорвать попытки переброски украинских диверсантов на острова и левый берег Днепра. Потери ВСУ на этом направлении составили 390 военных и 17 лодок.

На запорожском направлении за неделю ВСУ потеряли 490 человек, танк и шесть БМП. Всего же в течение недели на различных направлениях было отражено 79 украинских атак, 43 военных ВСУ сдались в плен — почти половина из них на купянском направлении.

Ранее, утром 29 декабря, киевский режим сообщил о массированном ракетном ударе по инфраструктуре и военным объектам. Взрывы прогремели в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Днепре (Днепропетровске).

«Атакованы объекты критической инфраструктуры, промышленные и военные объекты. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие», — написал главком ВСУ Валерий Залужный.

При этом он заверил, что почти все российские ракеты и беспилотники якобы были сбиты.