Днепропетровск, Украина, 8 января, 2024, 08:10 — ИА Регнум. В украинском городе Днепропетровске произошли взрывы, сообщил 8 января телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

«В Днепре (переименован властями Украины. — Прим. ред.) прогремели взрывы», — говорится в Telegram-канале издания.

Другие подробности не приводятся.

Ранее в этот же день на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сирены об опасности до сих пор звучат.

Как сообщало ИА Регнум, поздним вечером 7 января взрывы прозвучали в украинском Харькове. В соцсетях мэр города Игорь Терехов написал, что был нанесён ракетный удар.

В ночь на 8 января серия взрывов прогремела в Одесской области. Воздушная тревога объявлялась в Николаевской и Одесской областях Украины, а также на подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области.

В Минобороны РФ 8 января сообщили о нанесении экипажами Су-34 авиаударов неуправляемыми бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции по укрепрайону ВСУ на краснолиманском направлении. Разведчики подтвердили поражение объектов, лётчики благополучно вернулись на аэродром базирования.