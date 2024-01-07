Харьков, Украина, 8 января, 2024, 00:06 — ИА Регнум. В украинском Харькове прозвучала серия взрывов, сообщил 7 января мэр города Игорь Терехов.

Иван Шилов ИА REGNUM Харьков

«В городе прозвучало уже несколько взрывов», — написал он в своём Telegram-канале.

По словам Терехова, Харьков подвергся ракетному удару.

Других подробностей местные власти не приводят.

Как передавало ИА Регнум, 6 января на территории Харьковской области прогремело не менее двух взрывов. Власти региона ситуацию не комментировали. Взрывы были слышны и в Харькове.

Утром 7 января во всех регионах Украины объявили воздушную тревогу. В 10:53 мск сирены зазвучали в Киеве, Винницкой и некоторых других областях. К 10:55 мск тревожный сигнал включили уже на всей территории страны.

Также 7 января в подконтрольном ВСУ городе Херсоне в результате взрывов получил повреждение объект критической инфраструктуры. Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин уточнил лишь, что взрывы произошли на объекте критической инфраструктуры в Херсонском районе, а также на территории заводов в Херсоне. О каких именно объектах идёт речь, он говорить не стал.

Силы ПВО РФ сбили 7 января над территорией Брянской области украинский беспилотник самолётного типа, пострадавших и разрушений, по предварительным данным, нет.