Харьков, Украина, 8 января, 2024, 09:58 — ИА Регнум. Власти Харькова и подконтрольного Киеву города Херсона сообщили 8 января о повреждении важных объектов.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам главы назначенной Киевом военной администрации подконтрольной ВСУ части Херсонской области Александра Прокудина, в городе получили повреждение территория завода и объект критической инфраструктуры.

Мэр Харькова Игорь Терехов 8 января сообщил, что в городе в результате взрывов пострадали промышленные объекты. На одном из них вспыхнул пожар.

Как сообщало ИА Регнум, на Украине 8 января ввели режим воздушной тревоги во всех регионах. К настоящему моменту его отменили.

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Хмельницком, Днепропетровске, Кривом Роге, Одесской области и подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Терехов сообщал о взрывах в Харькове.

Министерство бороны РФ не сообщило о нанесении ударов по объектам на территории этих украинских регионов.