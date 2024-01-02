Москва, 2 января, 2024, 13:16 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по местам хранения ракет и боеприпасов, поставленных Киеву западными странами. Об этом официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 2 января на брифинге.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Целью удара ВС РФ также стали места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Киеву западом, все объекты поражены», — сказал Конашенков.

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