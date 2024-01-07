Брюссель, 7 января, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отправился в Саудовскую Аравия на переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа, а также ситуации в Красном море. Об этом говорится в сообщении европейской службы внешних связей.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе визита Боррель проведёт встречи на высоком уровне, в том числе с главой МИД Саудовской Аравии принцем Фейсалом бен Фарханом и генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джассемом Мухаммедом аль-Будайви», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что главной задачей визита главы евродипломатии станет «продвижение дипломатических усилий» по созданию условий для достижения «справедливого и прочного мира» между Израилем и Палестиной, а также обсуждение эскалации в Красном море.

Как передавало ИА Регнум, глава британского минфина Джереми Хант 5 января заявил, что нападения йеменских мятежников-хуситов на гражданские суда в Красном море могут сказаться на экономической ситуации в Великобритании.

Отвечая на вопрос о том, может ли нарушение морского транспортного сообщения в ближневосточном регионе привести к росту цен в Соединённом Королевстве, он ответил, что такое воздействие возможно.

30 декабря в Красном море из районов, подконтрольных хуситам, были выпущены ракеты по контейнеровозу датской компании Maersk, который шёл под флагом Сингапура. Перевозчик приостановил на неопределённый срок передвижение судов в этом районе.

Кроме того, в начале января несколько торговых судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их направлении баллистических ракет со стороны Йемена. Хуситы также атаковали судно Tage французского перевозчика CMA CGM.

Представитель движения заверил, что боевики продолжат наносить удары по кораблям, которые направляются в Израиль, добавив, что попытки противодействия со стороны США не будут оставлены без ответа.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 4 января заявил, что новые нападения йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море будут иметь для них последствия. При этом он не уточнил, о каких именно мерах может идти речь.