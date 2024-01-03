Вашингтон, 3 января, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Центральное командование Соединённых Штатов (CENTCOM) заявило, что несколько торговых судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их направлении баллистических ракет со стороны правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» (хуситы).

(сс) U. S. Navy / Mass Communication Specialist 3rd Class Scott Pittman

«Хуситы, поддерживаемые Ираном, выпустили две противокорабельные баллистические ракеты из контролируемых ими районов Йемена в южную часть Красного моря», — говорится в сообщении командования на его странице в социальной сети.

Отмечается, что несколько коммерческих судов в данном районе сообщили о падении поблизости баллистических ракет, при этом ни одно из них не сообщило о каком-либо ущербе.

Уточняется, что это уже 24 нападение на торговые судна в южной части Красного моря с 19 ноября.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

В Красном море 30 декабря 2023 года из контролируемых хуситами в Йемене районов были выпущены ракеты, которыми пытались атаковать контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура, принадлежащий Дании.

После инцидента датская компания морских перевозок Maersk приостановила на неопределённый срок передвижение судов в Красном море. Когда это станет целесообразно, суда изменят маршрут и продолжат путь вокруг мыса Доброй Надежды, заверили в компании.