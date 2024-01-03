Сана, 3 января, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Хуситы атаковали судно Tage французского перевозчика CMA CGM, которое направлялось в Палестину, заявил военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

Gerard Bottino/Global Look Press

«Военно-морские силы Йемена провели целенаправленную операцию против корабля CMA CGM Tage, направлявшегося в один из портов оккупированной Палестины», — сказал Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

По его словам, движение атаковало грузовое судно, так как экипаж корабля «отказался реагировать на предупреждения ВМС Йемена».

Представитель движения заверил, что боевики продолжат наносить удары по кораблям, которые направляются в Израиль, добавив, что попытки противодействия со стороны США не будут оставлены без ответа.

Как передавало ИА Регнум, в начале декабря 2023 года в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.

30 декабря 2023 года в Красном море из контролируемых хуситами в Йемене районов были выпущены ракеты, которыми пытались атаковать контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура, принадлежащий Дании.

После инцидента датская компания морских перевозок Maersk приостановила на неопределённый срок передвижение судов в Красном море. Когда это станет целесообразно, суда изменят маршрут и продолжат путь вокруг мыса Доброй Надежды, заверили в компании.