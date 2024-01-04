Лондон, 4 января, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Новые нападения йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море будут иметь для них последствия, заявил 4 января глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон, слова которого приводит агентство Reuters.

«Мировая экономика, экономика каждой страны пострадает, если суда продолжат подвергаться нападениям, которые совершенно незаконны и неприемлемы. Эти атаки должны прекратиться, в противном случае будут приняты меры», — сказал, в частности, он.

При этом он не ответил на уточняющий вопрос журналистов о том, о каких именно мерах может идти речь.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря в Красном море из районов, подконтрольных хуситам, были выпущены ракеты по контейнеровозу датской компании Maersk, который шёл под флагом Сингапура. Перевозчик приостановил на неопределённый срок передвижение судов в этом районе.

В начале января несколько торговых судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их направлении баллистических ракет со стороны Йемена. Хуситы также атаковали судно Tage французского перевозчика CMA CGM.

Представитель движения заверил, что боевики продолжат наносить удары по кораблям, которые направляются в Израиль, добавив, что попытки противодействия со стороны США не будут оставлены без ответа.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что тревожные события в Красном море являются проекцией насилия в Газе.