Лондон, 6 января, 2024, 13:39 — ИА Регнум. Нападения йеменских мятежников-хуситов на гражданские суда в Красном море могут сказаться на экономической ситуации в Великобритании, заявил 5 января глава британского Минфина Джереми Хант в интервью вещательной корпорации «Би-би-си».

Global Look Press/ Mohammed Mohammed/XinHua

Отвечая на вопрос о том, может ли нарушение морского транспортного сообщения в ближневосточном регионе привести к росту цен в Соединённом Королевстве, он ответил, что такое воздействие возможно.

«Мы будем за этим крайне внимательно следить», — пообещал британский министр.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря в Красном море из районов, подконтрольных хуситам, были выпущены ракеты по контейнеровозу датской компании Maersk, который шёл под флагом Сингапура. Перевозчик приостановил на неопределённый срок передвижение судов в этом районе.

Кроме того, в начале января несколько торговых судов в южной части Красного моря сообщили о запуске в их направлении баллистических ракет со стороны Йемена. Хуситы также атаковали судно Tage французского перевозчика CMA CGM.

Представитель движения заверил, что боевики продолжат наносить удары по кораблям, которые направляются в Израиль, добавив, что попытки противодействия со стороны США не будут оставлены без ответа.

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон 4 января заявил, что новые нападения йеменских мятежников-хуситов на суда в Красном море будут иметь для них последствия. При этом он не уточнил, о каких именно мерах может идти речь.