Копенгаген, 2 января, 2024, 19:58 — ИА Регнум. Датская компания морских перевозок Maersk приостановила на неопределённый срок передвижение судов в Красном море после недавнего инцидента в этом регионе. Об этом говорится на сайте датского перевозчика.

Иван Шилов ИА REGNUM

«После инцидента с нашим судном Maersk Hangzhou, произошедшего 30 декабря, мы решили приостановить все транзиты через Красное море/Аденский залив до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении компании.

Датский перевозчик добавил, что компания остановит перевозки грузов через этот район, пока будет оцениваться ситуация.

«В тех случаях, когда это наиболее целесообразно для наших клиентов, суда изменят маршрут и продолжат путь вокруг мыса Доброй Надежды», — объяснил перевозчик.

Как передавало ИА Регнум, 30 декабря в Красном море из районов, контролируемых хуситами в Йемене, были выпущены ракеты, которыми пытались атаковать контейнеровоз MAERSK Hangzhou под флагом Сингапура, принадлежащий Дании.

Позже, 2 января, Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что американский эсминец USS Gravely сбил две противокорабельные баллистические ракеты в Красном море, выпущенные со стороны Йемена.

Утром 31 декабря Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO) сообщил, что у берегов Йемена к западу от Ходейды прогремели два взрыва. В UKMTO уточнили, что судно не пострадало и было направлено в порт назначения.

Кроме того, в начале декабря в Красном море хуситы атаковали с помощью ракет и беспилотников американский военный корабль USS Carney. По данным морской охранной компании Ambrey из Великобритании, сухогруз пострадал при ударе беспилотника у северного йеменского порта Ходейда.