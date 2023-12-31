Курск, 31 декабря, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Жителей Курской области из-за неспокойной обстановки в связи с обстрелом Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины призвали провести новогодние праздники дома с родными и близкими. С таким призывом к гражданам обратился губернатор региона Роман Старовойт.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Также призываю к умеренности и сдержанности в предстоящие праздники. У наших ближайших соседей страшное горе ― это и наше горе сейчас», ― написал глава Курской области в Telegram-канале.

Он напомнил, что в регионе сохраняется жёлтый уровень террористической опасности, действует запрет на использование пиротехники в период всех праздников. Старовойт добавил, что Минобороны, пограничники, органы правопорядка и добровольная народная дружина региона круглосуточно обеспечивают безопасность курян, в том числе в приграничных районах.

При этом в предстоящие праздники администрация и правительство Курской области будут работать в круглосуточном режиме. В свою очередь, коммунальные службы и органы здравоохранения переведены на усиленный режим работы, увеличили количество дежурных бригад. Губернатор отметил, что рассчитывает на понимание курянами текущей ситуации и поддержку земляков.

Как сообщало ИА Регнум, 31 декабря российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью. Как заявили в Минобороны России, ВСУ запустили беспилотник самолётного типа, чтобы атаковать объекты на территории России.

За ночь с 29 на 30 декабря российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили в общей сложности 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над четырьмя областями России, включая Курскую область. Информации о возможных разрушениях или пострадавших в ведомстве не привели.

Вечером 30 декабря ВСУ обстреляли ракетами центр Белгорода. Российские военные сбили большую часть ракет, однако часть снарядов и кассетные части уничтоженных целей упали на областной центр. В результате погибли 24 человека, в числе которых четверо детей. Число пострадавших достигло 108.

Разрушения выявили в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трёх частных домовладениях, на семи социальных объектах. Специалисты продолжают работы по оценке ущерба. В городе развернули пять информационных центров и пункты временного размещения (ПВР).

Минобороны России 31 декабря сообщило об ответном ударе по центрам принятия решений на Украине, причастным к обстрелу Белгорода. Российские военные уничтожили представителей ГУР и ВСУ, которые участвовали в планировании и исполнении теракта. Также ликвидировали порядка 200 наёмников, которых готовили для террористических рейдов против России.