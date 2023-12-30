Москва, 30 декабря, 2023, 07:20 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили за ночь с 29 на 30 декабря в общей сложности 32 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над четырьмя областями России, сообщило в своём Telegram-канале Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Речь идёт о попытках ВСУ атаковать объекты в Брянской, Орловской, Курской и Московской областях.

«Дежурными средствами ПВО были уничтожены в воздухе и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской, Орловской, Курской и Московской областей», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что за сутки в его регионе обезвредили не менее 10 украинских БПЛА. Их сбивали и перехватывали в Брянске, Стародубском муниципальном округе, а также в Унечском и Навлинском районах региона.