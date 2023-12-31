Курск, 31 декабря, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Курской областью, сообщили 31 декабря в Минобороны России.

Иван Шилов ИА Регнум

ВСУ запустили беспилотник самолётного типа, чтобы атаковать объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области», — сообщили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря Минобороны заявило об уничтожении 32 украинских беспилотинков в четырёх регионах за ночь. Одну из атак дронами ВСУ осуществили по Курской области.

Накануне, 30 декабря, ВСУ осуществили массированный удар по центру Белгорода. Погиб 21 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков, 110 человек ранены.