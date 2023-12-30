Москва, 30 декабря, 2023, 21:01 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 30 декабря назвал ракетный удар ВСУ по Белгороду и гибель россиян кровавым преступлением.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Очевидно, что террористический удар по Белгороду и гибель наших граждан — кровавое преступление бандеровских ублюдков от бессилия изменить что-то на фронте. Скорейшего выздоровления пострадавшим, сил родным и близким погибших», — написал он на странице в соцсети VK.

Замглавы Совбеза заявил, что боевая работа России продолжится, а у отдавших преступный приказ на обстрел мирного города «земля будет гореть под ногами».

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря украинские формирования атаковали центр Белгорода. В результате обстрела повреждения получили около 40 гражданских объектов, включая Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ. На Украине подтвердили нанесение удара по Белгороду, заявив, что атаку совершили «силы безопасности и обороны Украины».

В Минобороны России заявили, что Киев при ударе по Белгороду использовал кассетные боеприпасы. В ведомстве добавили, что российские силы ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов, но их осколки попали по городу. В МИД заявили, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду. Также в ведомстве отметили, что этим обстрелом Киев показал своё бесчеловечное нацистское нутро.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил после этого о начале ответной работы российской армии в сторону Украины. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила, что при обстреле погибли трое детей и 15 получили ранения, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.