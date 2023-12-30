Белгород, 30 декабря, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Российская армия начала работать в сторону Украины, сообщил вечером 30 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«В Белгороде громко — работают Вооружённые силы Российской Федерации на ту сторону», — написал он.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря ВСУ обстреляли ракетами центр Белгорода. Гладков заявил, что от удара погибли 14 жителей, в том числе трое детей. Также получили ранения 108 человек, пятеро детей и 12 взрослых — в тяжёлом состоянии. От удара пострадали 22 многоквартирных дома.

Министерство обороны России сообщило, что украинская армия нанесла удар по центру Белгородской области ракетами «Ольха» и снарядами РСЗО Vampire. Российским средствам ПВО удалось большую их часть перехватить, но на город упали кассетные части. В министерстве подчеркнули, что последствия от прямых ударов были бы более тяжёлыми. Кроме того, Минобороны пообещало, что атака ВСУ не останется безнаказанной.

МИД России, комментируя удар по Белгороду, заявил, что Киев таким образом показал своё бесчеловечное нацистское нутро. В министерстве отметили, что украинские боевики атаковали жилые кварталы, а не военные объекты. По инициативе Москвы в Совбезе ООН пройдёт заседание в связи ударом ВСУ, его назначили на 00:00 31 декабря.