Москва, 30 декабря, 2023, 20:11 — ИА Регнум. В Министерстве иностранных дел России 30 декабря заявили, что обстрелом Белгорода Киев показал своё бесчеловечное нацистское нутро.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Киевский режим вновь показал своё бесчеловечное нацистское нутро. Он совершил очередное циничное и кровавое преступление, атаковав жилые кварталы города Белгорода», — заявили в ведомстве.

Также российские дипломаты отметили, что после того, как Совет Безопасности ООН разберёт случившееся, все организаторы и исполнители теракта понесут неотвратимое наказание.

«Россия призывает все правительства и международные структуры осудить теракт ВСУ в Белгороде», — призвали в МИД.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил данные о погибших и раненых в результате удара ВСУ по Белгороду. По его данным, 108 человек ранено, из них 15 детей. Пять детей и 12 взрослых находятся в тяжёлом состоянии. 14 человек погибло, трое из них — дети.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря украинские формирования атаковали центр Белгорода. В результате обстрела повреждения получили около 40 гражданских объектов, включая Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ. На Украине подтвердили нанесение удара по Белгороду, заявив, что атаку совершили «силы безопасности и обороны Украины».

В Минобороны России заявили, что Киев при ударе по Белгороду использовал кассетные боеприпасы. В ведомстве добавили, что российские силы ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов, но их осколки попали по городу. В МИД заявили, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду.