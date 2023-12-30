Киев, 30 декабря, 2023, 17:26 — ИА Регнум. Ракетный удар по Белгороду нанесли «силы безопасности и обороны Украины», сообщило 30 декабря издание «РБК-Украина».

МЧС России/ТАСС

В публикации утверждается, что ВСУ якобы ударили ракетами по военным объектам в Белгороде.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3856525" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Камера сняла момент попадания одной из ракет по центру Белгорода

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ нанесли удар по жилым районам Белгорода. Погибли десять и ранения получили 45 человек. Погиб один ребёнок и ещё четыре ребёнка пострадали.

Жители Белгорода выложили в интернет кадры, на которых видно, что ракетные удары ВСУ пришлись по домам. Появились видео с ранеными горожанами. Повреждения получили 40 гражданских объектов, включая медицинский колледж и здание областного правительства.

Кроме того, как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ракетами ВСУ обстреляли посёлок Уразово в Валуйском городском округе. Там повреждения получили 48 жилых домов, один снаряд ударил в физкультурно-оздоровительный комплекс.

О случившемся доложили президенту России Владимиру Путину. Как сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, в Белгород в помощь местным медикам вылетела бригада врачей и спасателей, чтобы спасать раненых при обстреле.