Белгород, 30 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждения получили около 40 гражданских объектов.

Пресс-служба Губернатора Белгородской области/ТАСС

«Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ повреждены», — сообщил 30 декабря корреспондент «РИА Новости».

Сообщается, что в доме правительства выбило стекла. Повреждения получил находящийся напротив медколледж.

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Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 30 декабря атаковали жилые районы в центре Белгорода. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил также об атаке на посёлок Уразово в Валуйках.

Жителей Белгорода призвали спуститься в укрытия. Позже власти объявили об отмене ракетной опасности.

После обстрела в городе вспыхнули пожары. В МЧС заявили, что десять человек погибли и 45 получили ранения при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.