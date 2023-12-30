При обстреле Белгорода повреждения получили 40 гражданских объектов
Белгород, 30 декабря, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В результате обстрела Белгорода со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) повреждения получили около 40 гражданских объектов.
«Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ повреждены», — сообщил 30 декабря корреспондент «РИА Новости».
Сообщается, что в доме правительства выбило стекла. Повреждения получил находящийся напротив медколледж.
Как сообщало ИА Регнум, ВСУ 30 декабря атаковали жилые районы в центре Белгорода. Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил также об атаке на посёлок Уразово в Валуйках.
Жителей Белгорода призвали спуститься в укрытия. Позже власти объявили об отмене ракетной опасности.
После обстрела в городе вспыхнули пожары. В МЧС заявили, что десять человек погибли и 45 получили ранения при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.