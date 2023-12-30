Москва, 30 декабря, 2023, 18:54 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила вечером 30 декабря, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«Теракт в Белгороде станет предметом разбирательства в СБ ООН. Россия запросила заседание Совбеза», — информировала дипломат.

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Российская сторона потребовала присутствия на заседании постоянного представителя Чехии, который бы объяснил поставки оружия Украине. Как указала Захарова, ответственность за теракт несут и государства Евросоюза, поставляющие вооружения Киеву.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 30 декабря ВСУ атаковали центр Белгорода. По последним данным, число погибших при обстреле достигло 14 человек, пострадали ещё 108 человек, включая 15 детей. В результате обстрела повреждения получили около 40 гражданских объектов, включая Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о ситуации в Белгородской области доложили главе государства Владимиру Путину.

Позже на Украине подтвердили нанесение удара по Белгороду, заявив, что атаку совершили «силы безопасности и обороны Украины».

В свою очередь, в Минобороны России заявили, что украинская сторона при ударе по Белгороду использовала кассетные боеприпасы. В ведомстве добавили, что российские силы ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов, но сбитые осколки попали по городу. Минобороны пообещало не оставить преступление ВСУ безнаказанным.