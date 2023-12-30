Белгород, 30 декабря, 2023, 20:37 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила 30 декабря, что при обстреле Белгорода со стороны ВСУ погибли трое детей и 15 получили ранения, пятеро из них находятся в тяжёлом состоянии.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Новые данные из Белгорода: к сожалению, погибли трое детей; 15 детей ранено, из них пять находятся в тяжёлом состоянии», — сообщила она в Telegram-канале.

Перед этим Львова-Белова сообщала о 17 раненых и четверых из них в тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, 30 декабря украинские формирования атаковали центр Белгорода. В результате обстрела повреждения получили около 40 гражданских объектов, включая Дом правительства Белгородской области и медколледж БелГУ. На Украине подтвердили нанесение удара по Белгороду, заявив, что атаку совершили «силы безопасности и обороны Украины».

В Минобороны России заявили, что Киев при ударе по Белгороду использовал кассетные боеприпасы. В ведомстве добавили, что российские силы ПВО перехватили большую часть реактивных снарядов, но их осколки попали по городу. В МИД заявили, что Россия запросила заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по Белгороду. Также в ведомстве отметили, что этим обстрелом Киев показал своё бесчеловечное нацистское нутро.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил после этого о начале ответной работы российской армии в сторону Украины.