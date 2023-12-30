Львова-Белова заявила о 17 пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду детях
Москва, 30 декабря, 2023, 18:20 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила 30 декабря, что четверо раненных при обстреле Белгорода со стороны ВСУ детей находят в реанимации в тяжелом состоянии.
«По информации на данный момент: четверо детей в реанимации в тяжелом состоянии», — написала она в Telegram-канале.
По её словам, всего ранения получили 17 несовершеннолетних.
Кроме того, Львова-Белова сообщила, что подтверждена гибель одного ребёнка.
Новость дополняется.