* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 26 декабря, 2023, 08:44 — ИА Регнум. Следственный комитет России не стал возбуждать уголовное дело в отношении певицы Аллы Пугачёвой и её супруга, комика Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) по статье о фейках против российской армии. По итогам проведённой проверки оснований для этого следователи не нашли. Об этом 26 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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В отношении Пугачевой из ГУ МВД по Москве в СК поступили материалы о размещении ею в сети заведомо ложной информации об использовании Вооружённых сил России. За отсутствием оснований для возбуждения уголовного дела материалы вернули обратно в МВД. Какую именно опубликованную певицей информацию проверяли следственные органы, не уточняется.

СК также провел проверку в отношении Галкина после того, как он опубликовал видеозапись с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также специалисты изучили его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России.

«По данным фактам оснований для возбуждения уголовного дела нет», ― подчеркнул собеседник издания.

Как сообщало ИА Регнум, певица Алла Пугачёва и её муж Максим Галкин покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. Сначала они перебрались в Израиль, но уехали и из этой страны, когда там начались боевые действия.

В Израиле, ЕС и США комик выступал с резкой критикой в адрес России, СВО и коллег-патриотов.

В ноябре пару заметили на Кипре. Также сообщалось, что Пугачёву во время её кратковременного визита в Россию в ноябре в течение часа допрашивали пограничники. Певица рассказала, что жить за границей тяжело и в ментальном, и в материальном смыслах.

5 ноября Пугачёва уехала из России в Латвию. Супруг артистки опубликовал в соцсети фото, на котором Пугачёва и Галкин находились в Сигулде, в 50 км от Риги.

В сентябре 2022 года Минюст России включил Галкина в реестр физических лиц — иностранных агентов. По данным ведомства, артист получал финансирование с Украины.

После этого певица Алла Пугачёва попросила Минюст зачислить её в реестр иностранных агентов. Также артистка выразила солидарность со своим супругом, которого она назвала честным, настоящим и неподкупным патриотом России.

2 июня Замоскворецкий суд Москвы оставил шоумена Галкина в списке физических лиц ― иноагентов, отказавшись удовлетворить его исковые требования.