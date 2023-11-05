Рига, 5 ноября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Певица Алла Пугачёва уехала из России в Латвию, сообщил 5 ноября её муж, комик Максим Галкин (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) и Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он опубликовал фото с женой и написал, что они находятся в местности Сигулда, расположенной примерно в 50 км от Риги.

«Какое сегодня солнечное воскресенье в Сигулде!», — подписал он снимок, закрыв его для комментирования.

Пугачёва и Галкин уехали из России в Израиль весной 2022 года. Певица несколько раз посещала родину. Об очередном её возвращении стало известно 2 ноября, она заехала в страну через КПП в Псковской области.

Певицу 4 ноября заметили в Твери. Её чёрный Rolls Royce стоял рядом со звукозаписывающей студией. Там сообщили, что Пугачёва приезжала записывать песню.

Также 4 ноября возле дома артистки в подмосковной деревне Грязь заметили её концертного директора Елену Чупракову. Она не стала отвечать на вопросы, видела ли Пугачёву.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя приезд Пугачёвой, заявил, что все российские граждане, не нарушавшие законы, вправе ездить в другие страны и обратно. Он подчеркнул, что статус иноагента не распространяется на его родственников.