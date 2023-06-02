* Галкин — запрещённая в России организация

Москва, 2 июня, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Замоскворецкий суд Москвы оставил шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в списке физических лиц иноагентов. Аналогичные решения приняты относительно барда Семёна Слепакова и блогера Ильи Варламова (оба внесены в перечень иностранных агентов).

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«Суд отказал Галкину в удовлетворении административного заявления», — указали в суде.

Ранее Галкин подал иск на Минюст России, требуя снять с себя статус иноагента. В перечень лиц, выполняющих функции иностранного агента, юморист Максим Галкин был включён в сентябре 2022 года. В документе Минюста указывалось, что шоумен получает финансирование с Украины.

После начала спецоперации по защите Донбасса Галкин вместе с супругой Аллой Пугачёвой и детьми покинул Россию и обосновался в Израиле. В Израиле, ЕС и США артист выступает с резкой критикой в адрес России, СВО и коллег-патриотов. Досталось, в частности, Филиппу Киркорову. Его Галкин предложил отправить на фронт в блестящих колготках.

Однако, как писали СМИ 31 мая, Галкин потребовал удалить из Сети свои ролики с оскорбительными шутками про россиян и специальную военную операцию.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на концерт Галкина в Париже пришли только несколько десятков человек. Наглядным доказательством выступила фотография из концертного зала. (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)