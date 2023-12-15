Москва, 15 декабря, 2023, 14:07 — ИА Регнум. Пограничники в Псковской области в течение часа допрашивали певицу Аллу Пугачёву во время её кратковременного визита в Россию 2 ноября. Об этом 15 декабря стало известно Telegram-каналу Mash.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Алла Пугачева

«Примадонна была вежлива, но сильно переживала, что её не пропустят на родину. Чтобы успокоиться, постоянно говорила», — говорится в сообщении.

Пугачёва также рассказала о жизни семьи за границей. Она подчеркнула, что жить за границей тяжело и в ментальном, и в материальном смыслах. После общения с пограничниками певица подарила на память сотрудникам погранслужбы свои портреты с автографом.

О возвращении Пугачёвой в Россию стало известно 2 ноября. По информации ИА Регнум, она въехала на российскую территорию через погранпереход в Псковской области, где её встретил водитель певицы. Пугачёва приезжала одна, без своих детей и супруга — шоумена Максима Галкина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

Позднее, 4 ноября, жители Твери заметили в городе автомобиль Аллы Пугачёвой. Чёрный Rolls Royce артистки увидели у здания, где находится студия звукозаписи. Также 4 ноября возле дома Пугачёвой в подмосковной деревне Грязь заметили её концертного директора Елену Чупракову.

На следующий день, 5 ноября, Пугачёва уехала из России в Латвию. Супруг артистки опубликовал в соцсети фото, на котором Пугачёва и Галкин находились в Сигулде, в 50 км от Риги.

Весной 2022 года Пугачёва уехала из России в Израиль. Затем в октябре 2023 года она уехала на Кипр из-за обострения конфликта в секторе Газа. Певица уже несколько раз посещала родину.