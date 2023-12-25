Белград, 25 декабря, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Охватившие Сербию протесты проходят по майданному сценарию. Их зачинщики получают поддержку извне, они планировали ослабить власть президента Александра Вучича. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко.

Александр Дзюба/ТАСС

«Оппозиция приступила к протестам, которые поощряются, поддерживаются извне. Об этом говорил Вучич, тут не могу вдаваться в подробности, потому что это доверительная информация», — рассказал дипломат.

Посол сообщил, что во время проведённой с президентом Александром Вучичемвстречи они затронули тему протестов и обсудили отношения России и Сербии. По его словам, сербский лидер обладает неопровержимыми данными о подстрекательстве беспорядков извне. В качестве одной из причин этого посол Боцан-Харченко назвал твёрдую позицию Вучича относительно неприсоединения к санкциям против России.

Как сообщало 25 декабря ИА Регнум, исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич назвал беспорядки в городе «майданизацией» после осмотра повреждений.

В этот же день официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что за протестами в Белграде стоят западные спецслужбы, применяющие технику «майданных переворотов».

Сербский премьер-министр Ана Брнабич выразила благодарность российским спецслужбам за информацию о готовящихся беспорядках. По её словам, они своевременно предупредили власти Сербии, хотя многие считали поступившую информацию фейком.

17 декабря в стране прошли внеочередные выборы в Народную скупщину (парламент Сербии) и муниципальные выборы 65 городах и районах республики, в результате которых правящая коалиция СПП (Сербская прогрессивная партия) Вучича одержала победу.

На следующий день оппозиция, включая прозападную коалицию «Сербия против насилия», начала проводить протестные акции. Они пытались штурмом взять столичную администрацию, напали на ряд государственных деятелей. В здание администрации толпа бросала камни и пивные банки, била палками стёкла в окнах. Полиция за несколько минут разогнала митингующих, выставив оцепление. В результате протестных акций пострадали несколько правоохранителей, 35 участников удалось задержать.