Белград, 24 декабря, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Сторонники оппозиционного блока «Сербия против насилия» вечером 24 декабря устроили митинг в центре Белграда и попытались взять штурмом здание городской администрации, передаёт ТАСС.

Александр Дзюба/ТАСС

С помощью флагштоков протестующие снесли дверь и разбили окно, куда стали бросать банки и камни. Также участники акции уничтожили камеры видеонаблюдения, часть митингующих использовали файеры.

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Демонстранты с флагами Сербии и ЕС выкрикивали антиправительственные лозунги и оскорбления в адрес руководства.

Сторонники оппозиции выразили несогласие с победой на выборах в городское собрание Белграда коалиции правящей «Сербской прогрессивной партии».

Как сообщало ИА Регнум, 24 декабря президент республики Александр Вучич обратился к оппозиции с заявлением о том, что насильственной смены власти в стране не будет, несмотря на все попытки Запада. Сербские власти продолжат выполнять свою работу, правительство можно сменить только на выборах, подчеркнул Вучич.

Также в обращении к гражданам сербский лидер отметил, что в отношении республики предпринимаются попытки навязать волю извне, изменить её политику, в том числе чтобы добиться присоединения страны к антироссийским санкциям. Белград хочет проводить независимую политику, заявил Александр Вучич.

Оппозиция 18 декабря выразила несогласие с победой коалиции вокруг правящей «Сербской прогрессивной партии» на выборах в Белграде. Лидеры блока «Сербия против насилия» Мариника Тепич и Мирослав Алексич вошли в здание избиркома, вручили «фотодоказательства» и документы о нарушениях и требования об аннулировании результатов, объявили голодовку и ежедневно собирают граждан на протесты перед зданием Республиканской избирательной комиссии.