Москва, 9 декабря, 2023, 19:13 — ИА Регнум. Россия никогда не перекрывала поставки газа в Европу — они сократились из-за недружественных действий стран ЕС, а также санкционного давления. Об этом корреспонденту ИА Регнум 9 декабря заявил эксперт Финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

OSCE Parliamentary Assembly

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что именно Россия якобы прекратила снабжение Европы газом, из-за чего цены на энергоносители выросли.

«Это откровенное враньё. Россия не перекрывала поставки газа. Они сократились из-за того, что на каждом из маршрутов возникли свои индивидуальные проблемы. Например, газопровод «Ямал-Европа» остановился из-за того, что Польша национализировала долю «Газпрома» в компании «Европол газ». Это оператор польского участка газопровода. Разве Россия виновата в этом? Россия ввела санкции против всех компаний, которые де-факто украли её собственность», — рассказал Юшков.

Кроме того, он напомнил, что именно Германия ввела внешнее управление над компанией «Газпром Германия» через которую «Газпром» владел чуть ли не всеми своими европейскими «дочками». А у России была чёткая позиция — если у неё арестовывают какой-то актив, то она вводит санкции.

«Это же произошло с немецким оператором. Они арестовали 49% газпромовских акций в этой компании. И мы ввели против неё санкции. С ней нельзя вести экономические отношения, и «Газпром» не может заказывать услуги по транзиту газа через Польшу в Германию. Так остановился газопровод «Ямал-Европа», — объяснил эксперт.

Что касается газопровода «Северный поток», то, как заметил Юшков, ЕС, Великобритания, Канада и США ввели санкции, запрещающие поставку в Россию энергетического оборудования, под которое подпадают турбины, создающие давление в трубе.

«Они стоят на газокомпрессорной станции «Портовая» и создают давление в «Северном потоке», чтобы он работал. Там стоят турбины, которые были произведены в Монреале, в Канаде. Их надо было возить туда на обслуживание и на ремонт. Но из-за санкций этого не удалось сделать. Это разве Россия сделала? Нет. Соответственно, турбины постепенно одна за одной выработали свой ресурс и в итоге остановились к 3 сентября. А в конце сентября газопровод вообще взорвали», — призвал не забывать Юшков.

Кроме того, он обратил внимание, что «Северный поток» можно было заменить на «Северный поток — 2». Это трубопроводы-близнецы. Только на втором стоит российская турбина. Но Германия не выдала разрешения на запуск этого газопровода.

«И даже сейчас, после всех этих взрывов, одна нитка газопровода уцелела. Она нормальная, и благодаря ей можно удвоить объёмы поставок газа в Европу, просто разрешив запустить уцелевшую нитку «Северного потока — 2». Но немцы этого не делают. Чего же пенять на Россию?» — риторически поинтересовался Юшков.

Он также считает, что это как раз Шольц лично виноват в том энергетическом кризисе, который охватил Европу.

«Он ведь начался в середине 2021 года, а не в феврале 2022 года. Потому что европейцы и, в частности, тот же самый Шольц постоянно рассказывали истории о том, что завтра наступит энергетический переход, все перейдут на возобновляемую энергетику, и значит, будет переизбыток предложения углеводородов. Следовательно, они будут стоить крайне дёшево. Поэтому компаниям надо вкладывать деньги не в традиционные проекты, а в возобновляемую энергетику», — рассказал Юшков.

В итоге после ковида потребление начало восстанавливаться, а предложение не смогло удовлетворить растущий спрос. Поэтому начался энергодефицит, так как новых проектов не появлялось.

Критично к словам Шольца отнёсся и директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве Вадим Понкратов.

Он считает, что Шольц сильно лукавит, делая подобное заявление, причём лукавит дважды: отнюдь не власти России были авторами серии инициатив по ограничению поставок энергоносителей в Европу.

«Следует понимать, что данное заявление Шольц сделал на партийном съезде Социал-демократической партии Германии — фактически для него это отчётно-выборное мероприятие, и он вынужден делать хорошую мину при плохой игре, взваливая на внешние факторы и силы вину за свои политические ошибки и экономические просчёты. Но в одном Шольц прав — именно прекращение поставок газа из России привело к росту цен для всех категорий потребителей в странах ЕС, снижению комфорта жизни граждан и прогрессирующей деиндустриализации ведущих европейских экономик», — сказал Понкратов.

Но виноваты в случившемся не российские власти, а власти стран — членов ЕС и особенно чиновники наднационального масштаба из Еврокомиссии и Европарламента, действующие вопреки здравому смыслу и интересам национальных экономик. Понкратов заявил, что это стало следствием слепого следования в кильватере санкционной политики США в отношении России.

«Причём следует понимать, что именно США стали бенефициаром разрыва газовых связей ЕС и России — в 2022 году объём поставок СПГ из США в страны Старого света вырос в 2,5 раза и стоимость контактов возросла в среднем в 3,8 раза», — сказал экономист.

Он считает, что Германия могла избежать данных энергетических проблем, для этого было достаточно проводить независимую внешнюю политику и самостоятельно выбирать партнёров для взаимодействия в энергетической сфере.

Также Понкратов считает, что Шольцу стоило бы напомнить, что именно ЕС последовательно проводил политику по отказу от поставок российских энергоресурсов, называя это сперва мерами по снижению зависимости от Москвы, затем — санкциями в отношении «страны-изгоя».

«Причём история этой борьбы с назначенным недругом — череда тотальных ошибок, начиная с необдуманной и оголтелой либерализации европейского рынка газа: последовательного введения трёх энергопакетов, фактического ограничения суверенитета стран — участниц ЕС в части заключения долгосрочных контрактов на поставку энергоносителей в первую очередь из России, заканчивая непросчитанным присоединение к санкционным пакетам США в отношении российского энергетического экспорта», — сказал Понкратов.

По его словам, сегодня две европейские страны — Испания и Бельгия — стали крупнейшими покупателями российского СПГ, уступая лишь Китаю. Но глобально пока рациональные доводы о надёжности и дешевизне и даже экологичности российских поставок газа неспособны встретить поддержку в правящих кругах ЕС.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Шольца, именно из-за России ФРГ недосчиталась 120 млрд кубометров газа, и Германии якобы пришлось закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал эти слова наглой ложью. Он напомнил, что немцы сами отказались от российских энергоресурсов, «опозорились перед своим народом из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут».

До этого появилась информация, что ЕС намерен предоставить странам — членам ЕС полномочия запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ. Указанные предложения направлены на то, чтобы подтолкнуть страны ЕС «к полному прекращению импорта» российского газа к 2027 году.

Эксперты оценили эти планы ЕС как попытку узаконить правило игнорировать контрактные обязательства.