Москва, 9 декабря, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал ложью слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что президент РФ Владимир Путин якобы прекратил поставки газа в Европу.

Андрей Эрштрем/ИЗВЕСТИЯ Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Немец нагло лжёт! Сами отказались от них, опозорились перед своим народом из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут», — написал Медведев в соцсети X.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 9 декабря Шольц, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, обвинил России в выросших ценах на энергоносители. Россия якобы прекратила снабжение Европы энергией и «именно президент Путин остановил поставки газа», сказал канцлер, добавив, что Москва перестала поставлять газ при том, что газопровод исправен.

30 ноября президент России Владимир Путин напомнил, что Польша сама закрыла газопровод Ямал — Европа, который идёт в Германию, а Украина закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли, при этом Киев продолжает получать деньги. Он также отметил, что немецкие граждане согласились с решением правительства Германии финансировать Украину по причине отсутствия суверенитета у ФРГ.