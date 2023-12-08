Вашингтон, 8 декабря, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Европейский союз намерен предоставить странам — членам ЕС полномочия запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ, пишет газета Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам чиновника высокого ранга, данная инициатива может предоставить возможность энергетическим компаниям Евросоюза выходить из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты огромной компенсации.

Издание отмечает, что указанные предложения направлены на то, чтобы подтолкнуть страны ЕС «к полному прекращению импорта» российского газа к 2027 году.

Ранее ИА Регнум передавало, что, по данным Евростата, Соединённые Штаты с момента начала российской спецоперации в феврале 2022 года поставили в Евросоюз природный газ почти на €66,7 млрд, без влияния антироссийских санкций они бы получили на €52,2 млрд меньше.

Директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве Вадим Понкратов 2 декабря заявил ИА Регнум, что, фактически похоронив для себя трубопроводные маршруты поставки российского газа, страны ЕС вынуждены искать дополнительные объёмы СПГ.