Евросоюз готовит новый законопроект против российских поставщиков газа
FT: ЕС готовит закон о выходе стран из контрактов с поставщиками газа из РФ
Вашингтон, 8 декабря, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Европейский союз намерен предоставить странам — членам ЕС полномочия запрещать компаниям из России и Белоруссии покупать мощности в своих газопроводах и терминалах СПГ, пишет газета Financial Times со ссылкой на черновой текст, предложенный Брюсселем.
По словам чиновника высокого ранга, данная инициатива может предоставить возможность энергетическим компаниям Евросоюза выходить из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплаты огромной компенсации.
Издание отмечает, что указанные предложения направлены на то, чтобы подтолкнуть страны ЕС «к полному прекращению импорта» российского газа к 2027 году.
Ранее ИА Регнум передавало, что, по данным Евростата, Соединённые Штаты с момента начала российской спецоперации в феврале 2022 года поставили в Евросоюз природный газ почти на €66,7 млрд, без влияния антироссийских санкций они бы получили на €52,2 млрд меньше.
Директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве Вадим Понкратов 2 декабря заявил ИА Регнум, что, фактически похоронив для себя трубопроводные маршруты поставки российского газа, страны ЕС вынуждены искать дополнительные объёмы СПГ.