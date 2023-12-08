Москва, 8 декабря, 2023, 18:50 — ИА Регнум. Европейский союз решил узаконить своё правило плевать на контракты, касающиеся поставок российского газа в страны ЕС. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 декабря заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее выяснилось, что Евросоюз рассчитывает предоставить странам-членам полномочия закрывать компаниям из России и Белоруссии доступ к европейским газотранспортным сетям. По информации Financial Times, Брюссель уже готовит соответствующий законопроект.

По мнению Митраховича, речь идёт о том, чтобы легитимировать уже предпринятые действия.

«По большому счёту Европейский союз уже и так показал, что он плевал на контрактные обязательства. И теперь он решил узаконить это сложившееся правило. Можно вспомнить, что Еврокомиссия весной 2022 года сказала, что нужно отказаться от двух третей российского газа в текущем году. Это полностью противоречит правилам «бери или плати», противоречит норме долгосрочных контрактов. Дополнительный вред это России не нанесёт, но восстанавливать отношения (если это кому-то захочется) будет ещё сложнее», — объяснил Митрахович.

По его мнению, европейский рынок не отреагирует на очередные шаги ЕС, потому что те компании и страны, которым выгодно получать российский газ, продолжат это делать.

«Это касается в первую очередь Венгрии и Словакии. Но и Италия, скорее всего, будет покупать российский газ ещё несколько лет. Продолжит продаваться и российский СПГ», — убеждён Митрахович.

В свою очередь директор Института исследований социально-экономических трансформаций и финансовой политики Финансового университета при правительстве Вадим Понкратов назвал планы ЕС очередным шагом на пути к полному отказу от поставок энергоносителей из России.

«Данная мера позволит компаниям из Европы избирательно либо масштабно блокировать доступ российскому трубопроводному газу и СПГ на территории стран ЕС. Причём вводится оговорка о том, что прописанные в контрактах штрафные санкции в этом случае будет невозможно применить к европейским покупателям, уклоняющимся от выполнения контрактных обязательств», — объяснил Понкратов.

По его словам, для российских компаний это означает рост неопределённости и рисков, так как в случае принятия такого закона европейские компании смогут разрывать без последствий для себя даже долгосрочные контракты на поставку газа, где были прописаны условия «бери или плати» в качестве компенсирующей меры к весьма комфортной для потребителей ценовой формуле.

Причём если ранее под санкциями были поставки российского природного газа трубопроводным транспортом, то теперь формирующийся антирыночный механизм будет распространяться и на поставки СПГ.

Кроме того, есть прогноз, что страны ЕС разделятся по вопросу об этом законопроекте. Как полагает доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Аяз Алиев, ряд государств ЕС, за исключением Болгарии, Румынии и Польши, явно выступят против.

«Большинство стран зависимы от поставок из России и в связи с ограничениями испытывают большие проблемы. Промышленность сильно ограничена без полноценного обеспечения газом. Цены высокие и сильно волатильные. Отсюда инфляция, с которой борется ЕЦБ. А новый закон взвинтит цену газа ещё выше», — сказал Алиев.

Преподаватель кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Артём Макаев заметил по этому поводу, что действия Брюсселя демонстрируют уверенность в собственной энергетической безопасности, которая, однако, ничем не подкреплена.

«Очевидно, это политический ход, поскольку факты показывают, что насколько сокращаются поставки газа в Европу по газопроводным сетям, настолько же увеличиваются поставки российского СПГ. Это тот путь, которым Европа пошла после начала СВО. При этом европейцы считают, что фактически не несут никаких потерь. Однако потери есть, но они по большей части не экономические, а репутационные», — сказал Макаев.

Он считает, что принятие странами Евросоюза мер, препятствующих свободной торговле углеводородами, будет иметь двоякий эффект: с одной стороны, европейские государства получат возможность выходить из контрактов с российскими поставщиками газа без необходимости выплачивать компенсации, но с другой — подвергнут себя серьёзным рискам дестабилизации в энергетическом секторе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по информации FT, инициаторы сомнительного законопроекта рассчитывают, что такими действиями подтолкнут страны Европейского союза «к полному прекращению импорта» российского газа к 2027 году.

Между тем, по данным Евростата, с момента начала российской спецоперации в феврале 2022 года США поставили в Евросоюз природный газ почти на 66,7 млрд евро, а без влияния антироссийских санкций они бы получили на 52,2 млрд меньше.

В то же время, похоронив для себя трубопроводные маршруты поставки российского газа, страны Европейского союза вынуждены искать дополнительные объёмы СПГ, а Россия становится заметным игроком на мировом рынке сжиженного газа, уже уверенно входя в первую тройку его поставщиков.