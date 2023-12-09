Берлин, 9 декабря, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии, обвинил России в выросших ценах на энергоносители, пишет 9 декабря немецкое издание Bild.

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«Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа», — сказал Шольц, добавив, что Москва перестала поставлять газ при том, что газопровод исправен.

Из-за этого, заявил он, ФРГ недосчиталась 120 млрд кубометров газа, Германии якобы пришлось закупать больше газа из Норвегии и создавать терминалы СПГ. На мировых рынках, сказал Шольц, за газ пришлось платить в 10 раз больше, чем раньше.

Как передавало ИА Регнум, 1 октября американский журнал Newsweek опубликовал статью, в которой приводилось мнение историка Тарика Сирила Амара, предупредившего о «страшной цене» для Германии за продвижение антироссийской политики в пользу США. Эксперт отметил, что уже сейчас состояние немецкой экономики взывает беспокойство. Кроме того, модель управления в ФРГ столкнулась не только с кризисом в экономике, но и в политике.

Немецкая газета Berliner Morgenpost ранее сообщала, что в Германии после начала спецоперации на Украине увеличивается число тех, кто экономит на гигиенических процедурах. Немцы в целях экономии стали реже принимать душ.

Эксперт финуниверситета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что период высоких цен на голубое топливо продлится в Европе как минимум до 2026 года, когда заработают новые заводы по производству сжиженного природного газа, а пока европейцам придётся конкурировать с Китаем за доступ к этому виду топлива. По его словам, платить придётся всё больше и больше.

Президент России Владимир Путин отмечал, что немецкие граждане согласились с решением правительства Германии финансировать Украину по причине отсутствия суверенитета у ФРГ, из-за этого немецкое общество смирилось и с ограничениями в поставках газа.

Он напомнил, что Польша сама закрыла газопровод Ямал — Европа, который идёт в Германию, а Украина закрыла одну из систем — одна работает до сих пор, другую закрыли, при этом Киев продолжает получать деньги.