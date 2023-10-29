Стамбул, Турция, 29 октября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. Турецкие власти собираются объявить Израиль военным преступником, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на организованном им митинге в Стамбуле.

Иван Шилов ИА Регнум

Президент заявил, что власти уже прорабатывают вопрос признания Израиля «военным преступником».

«Сколько детей и женщин должны ещё погибнуть? У каждой страны есть право на самооборону, но где справедливость? В Газе проводится настоящая резня. Народ Газы хотят массово истребить голодом, отсутствием воды и топлива», — добавил Эрдоган.

По заявлению турецкого лидера, митинг в поддержку Палестины в Стамбуле собрал полтора миллиона человек. Перед митингом Эрдоган призвал Израиль прекратить удары по сектору Газа, так как от обстрелов страдает гражданское население, в том числе женщины и дети.

В ответ на заявления Эрдогана, власти Израиля заявили об отзыве своих дипломатов из Турции с целью «переоценки израильско-турецких отношений».

Также министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир предложил турецкому президенту «забрать себе» в Турцию сторонников палестинского движения ХАМАС. По словам министра, Эрдоган, который поддерживает «нацистских убийц», должен не только издалека выражать поддержку членам группировки, но и взять их под свою защиту, пригласив их к себе в страну.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 28 октября объявил о начале второго этапа войны против ХАМАС. По его словам, бойцы ЦАХАЛ вошли в сектор Газа, чтобы уничтожить инфраструктуру палестинского радикального движения ХАМАС и освободить всех заложников.

7 октября ситуация в секторе Газа обострилась после ракетных обстрелов и нападения бойцов ХАМАС на соседние районы с израильской территорией. Тель-Авив ввёл полную блокаду Газы, в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии, и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по сектору.

Как сообщало ИА Регнум, по информации палестинского минздрава на 28 октября, число погибших жителей сектора Газа превысило 7,7 тысячи, ранены около 19 тысяч человек. Большинство погибших — это дети, женщины и пожилые люди, под завалами продолжают оставаться тысячи человек.