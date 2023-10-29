Тель-Авив, Израиль, 29 октября, 2023, 04:40 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган мог бы взять под защиту и перевезти в свою страну сторонников палестинского радикального движения ХАМАС, предложил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Я вижу огромную поддержку Эрдогана и его народа нацистским убийцам, которые убивали, грабили и насиловали наших детей, наших стариков и наших женщин, и у меня нет другого выбора, кроме как предложить Эрдогану, чтобы он не только поддерживал издалека, но и взял их под свою защиту, чтобы они жили в Турции», — написал на странице в соцсети X израильский министр.

Турецкий лидер 28 октября принял участие в митинге в поддержку Палестины. Всего на улицы Стамбула вышли около 1 млн человек.

Как сообщало ИА Регнум, Эрдоган возложил на Запад полную ответственность за кровопролитие в секторе Газа и назвал его резнёй. Также турецкие власти заявили, что объявят Израиль военным преступником и сделают это перед лицом всего международного сообщества.

Выступая на митинге в Стамбуле, Эрдоган назвал Израиль оккупантом и группировкой, добавив, что палестинское движение ХАМАС не является террористической организацией.

После заявлений Эрдогана и других представителей турецких властей в Израиле решили отозвать своих дипломатов из Турции для консультаций и «переоценки отношений» между странами.

Также президент Турции предостерёг западных политиков от развязывания войны «креста с полумесяцем». По словам Эрдогана, именно западные политики мобилизовали все силы, в том числе СМИ, для «легитимации военных преступлений» Израиля. Премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху он назвал «истинным террористом». Эрдоган призвал Израиль незамедлительно выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на Газу.