Тель-Авив, Израиль, 28 октября, 2023, 19:12 — ИА Регнум. Власти Израиля отзывают своих дипломатов из Турции для консультаций и «переоценки отношений» между странами, заявил 28 октября глава МИД Израиля Эли Коэн.

Иван Шилов ИА Регнум

Решение об отзыве дипломатов связано с недавними заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и некоторых других руководителей этой страны, добавил Коэн.

«На фоне обострения тона заявлений со стороны Турции я распорядился отозвать наших дипломатических представителей из Турции с целью переоценки израильско-турецких отношений», — цитирует Коэна пресс-служба МИД Израиля.

Ранее на фоне многочисленных митингов в поддержку Палестины, которые прошли в Турции, в МИД Израиля призвали своих граждан покинуть эту страну.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 28 октября Эрдоган принял участие в митинге в поддержку Палестины, который прошёл в аэропорту Стамбула. Накануне, 27 октября, президент Турции пригласил сограждан к участию в этом мероприятии. По данным властей Турции, на митинге присутствовали около полутора миллионов человек. В своём выступлении Эрдоган возложил вину за «резню» в секторе Газа на западные страны, а также заявил, что власти Турции намерены привлечь Израиль к ответственности за военные преступления.

Ранее Эрдоган призывал власти Израиля выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа. Непрекращающиеся бомбардировки Газы, жертвами которых становятся мирные жители, усугубляют гуманитарный кризис в регионе, отмечал президент Турции.

Как сообщало ИА Регнум ситуация в Израиле обострилась 7 октября после нападения бойцов ХАМАС на соседние с границей районы и ракетных обстрелов территории Израиля. Тель-Авив ввёл полную блокаду сектора (в том числе прекратив поставки воды и электроэнергии) и начал подготовку к наземной операции, нанося удары по Газе. Вечером 27 октября сектор был атакован одновременно с суши, моря и воздуха, сообщали представители ХАМАС.

Наземная операция Армии обороны Израиля в Газе, как и отказ от неё, чревата большими проблемами для Тель-Авива, поэтому власти Израиля не принимают окончательного решения, заявил в беседе с ИА Регнум востоковед Артём Кирпичёнок. Наземная операция изначально была под вопросом прежде всего потому, что под угрозу поставлена жизнь заложников, у многих из которых есть высокопоставленные родственники, отмечал эксперт.