Стамбул, Турция, 28 октября, 2023, 16:23 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на митинг в поддержку жителей Палестины на вертолёте. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что вертолёт с турецким лидером сделал несколько кругов над территорией аэропорта Ататюрка в Стамбуле, где ранее был организован митинг в поддержку жителей Палестины. Участие в митинге может принять свыше 1 млн человек.

Ранее президент Турецкой Республики призвал граждан страны принять участие в митинге, где все вместе «громко заявят» о своей поддержке палестинского народа и выступят против «израильского гнёта». По данным СМИ, на предстоящий митинг Турция пригласила лидеров зарубежных государств, в том числе глав Саудовской Аравии, Египта, Ливии, Ливана и Иордании.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Эрдоган призвал власти Израиля выйти из «состояния безумия» и прекратить атаки на сектор Газа. Непрекращающиеся бомбардировки Газы, жертвами которых становятся мирные жители, усугубляют гуманитарный кризис в регионе, отметил президент Турции.