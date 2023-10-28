Газа, Палестина, 28 октября, 2023, 14:50 — ИА Регнум. Число погибших жителей сектора Газа в результате израильских атак превысило 7,7 тысячи, ранены около 19 тысяч человек. Об этом заявил министр здравоохранения анклава Мэй Кайле, чьи слова приводит телеканал Al Jazeera.

Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

«Число жертв израильской агрессии в секторе Газа с начала конфликта составило 7703», — цитирует заявление телеканал.

Ранее ведомство сообщало о 7,3 тысячи погибших и 19 тысяч раненых, отметив, что около 70% погибших — это дети, женщины и пожилые люди, под завалами продолжают оставаться тысячи человек.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что заявленные Израилем планы по уничтожению палестинского движения ХАМАС невозможно осуществить без уничтожения сектора Газа и большинства мирного населения там. По словам министра, на Израиль было совершено террористическое нападение, после чего тот ответил, не вполне руководствуясь нормами международного права, и объявил, что будет уничтожать ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, на встрече с лидерами религиозных конфессий России 25 октября президент Владимир Путин заявил, что происходящее в регионе является гуманитарной катастрофой, призвав остановить кровопролитие и выполнить решение ООН о создании суверенного палестинского государства.