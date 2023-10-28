Москва, 28 октября, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Украина произвела несколько попыток нанести удары по Курской атомной электростанции. Так, один из выпущенных дронов сдетонировал около склада с ядерными отходами. На попытки Киева устроить террористический акт отреагировало Министерство иностранных дел России. По мнению официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, для киевского режима не существует никаких ограничений, вплоть до совершения актов ядерного терроризма.

Максим Блинов/РИА Новости

«Там не могли не осознавать, что последствием налёта БПЛА могла стать полномасштабная ядерная катастрофа, которая затронула бы территории многих стран. Иных задач при атаке атомной электростанции — сугубо мирного инфраструктурного объекта — изначально не ставилось», — говорится в её заявлении.

По предварительным данным, которые привела Захарова, в использовавшихся для атаки на АЭС беспилотных летательных аппаратах применялись компоненты, поставленные западными странами. Представитель МИД подчеркнула, что, совершив бомбардировку Курской АЭС, киевский режим поставил себя в один ряд с самыми одиозными террористическими организациями. Особую тревогу у МИД вызывал тот факт, что это преступление не могло быть совершено без разрешения, а возможно и по прямому указанию западных кураторов.

«Призываем все правительства выступить с решительным осуждением варварских действий Киева, которые чрезвычайно опасны и могут привести к непоправимым последствиям. Профильные международные организации, экологические НПО и гражданское общество также должны дать соответствующую оценку этому акту терроризма», — заключила Захарова.

Напомним, вечером 26 октября, согласно сводке Минобороны России, ВСУ пытались с помощью беспилотника самолётного типа совершить террористическую атаку на территории Курской области. Дрон удалось перехватить в небе над населённым пунктом Курчатов, недалеко от которого расположена Курская АЭС.

Источник ИА Регнум позднее уточнил, что 26 октября военные 71-го отдельного батальона войск национальной гвардии, которые осуществляют охрану периметра Курской АЭС, зафиксировали падение дрона с последующим детонированием около склада с ядерными отходами. В результате взрыва был посечён фасад здания склада. Кроме того, по данным источника агентства, 26 октября около КПП административного комплекса №2 Курской АЭС был найден второй украинский дрон — он лежал на асфальте с неустановленным взрывным устройством, которое не сдетонировало.

Пресс-служба атомной электростанции после инцидента уточнила, что Курская АЭС продолжила работу в штатном режиме после атаки.

Ещё одна попытка атаки на АЭС была зафиксирована на следующий день — 27 октября. По данным российского военного ведомства, вечером 27 октября дежурные силы ПВО России уничтожили над Курской областью украинский беспилотник.

Это далеко не первая атака киевского режима по российским АЭС, в частности — Курской. В июле губернатор Курской области Роман Старовойт сообщал, что в городе Курчатове произошло падение БПЛА. По информации главы региона, пострадавших нет, детонация беспилотника не повредила важные стратегические объекты города. Однако обломки дрона задели многоквартирный жилой дом — у него повреждены часть фасада и остекление.

С начала спецоперации курский губернатор информировал, что контроль за въездом и выездом в город Курчатов Курской области усилен. Это решение принято в рамках исполнения указа президента — усиливается контроль на основных магистралях в Курской области, в приграничных районах, а также контроль на въезд и выезд в городе Курчатове, где располагается Курская АЭС.

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв заверял ранее, что для обеспечения безопасности российских АЭС приняты все необходимые меры. Лихачёв добавил, что мобилизованы специальные силы Министерства обороны, в том числе противовоздушная оборона.

Целью украинского беспилотника, упавшего в городе Курчатове Курской области, могла быть Курская АЭС и ведущие к ней линии электропередачи. Таким мнением в беседе с ИА Регнум ранее поделился член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев. Эксперт отметил, что киевскому режиму наплевать, кто от этого пострадает.

«Они же — как обезьяна с гранатой — готовы взорвать что угодно! И если у них не отобрать оружие, то нанесут вред всему миру», — подчеркнул он.

В подтверждение мнения депутата военный политолог Иван Коновалов напомнил о постоянных обстрелах Запорожской АЭС. Не удивительно, добавил эксперт, что они способны нацелиться и на другие российские атомные электростанции.