Курск, 27 октября, 2023, 10:00 — ИА Регнум. Курская атомная электростанция продолжила работу в штатном режиме после атаки трёх беспилотников ВСУ накануне. Об этом стало известно 27 октября.

Dmitriy 92 Курская АЭС

«Курская АЭС работает в штатном режиме. Подтверждаем, что вечером 26 октября года была пресечена атака трех вражеских беспилотных летательных аппаратов на Курскую АЭС. Данное событие не повлияло на работу станции», — сообщила пресс-служба станции.

Отмечается, что пострадавших и разрушений в результате действий Киева нет.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 октября в Минобороны России заявили о попытке украинской стороны совершить теракт с помощью беспилотника самолётного типа в Курской области. Дрон перехватили российские средства противовоздушной обороны. Беспилотник перехватили неподалёку от населённого пункта Курчатов, недалеко от которого находится Курская АЭС.