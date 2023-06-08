Москва, 14 июля, 2023, 11:36 — ИА Регнум. Для обеспечения безопасности российских АЭС приняты все необходимые меры. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв.

Иван Шилов ИА Регнум

«Проведены все необходимые мероприятия. И службой безопасности госкорпорации «Росатом», «Атом-охраной» и, конечно, Росгвардией, на плечах которой лежит основная ответственность за физическую защиту атомных станций», ― отметил он.

Лихачёв также добавил, что мобилизованы специальные силы министерства обороны, в том числе противовоздушная оборона.

«В нашем понимании, ситуация на сегодняшний день находится под контролем», ― заключил глава Росатома.

Как сообщало ИА Регнум, в июне украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия планирует подрыв ЗАЭС. В Британии после этих слов его заподозрили в очередной попытке получить финансирование от Запада.

13 июля Лихачёв рассказал о сделанных инспекторами МАГАТЭ выводах о ситуации на ЗАЭС: никаких признаков минирования на станции они не обнаружили.

При этом, судя по данным российской военной разведки и по показаниям захваченных в плен украинских диверсантов, Украина готовит атаку на атомный объект, отметил глава Росатома.

В июле глава Росатома подчеркнул, что со стороны России было бы безумием взорвать Запорожскую АЭС. По его словам, обвинения в адрес России не выдерживают никакой критики.

9 июля в ряде Telegram-каналов появились утверждения, что ВСУ пытались атаковать ракетами Десногорскую атомную станцию в Смоленской области. При этом на станции заявили, что два энергоблока АЭС работают без замечаний, третий находится на плановом ремонте.

На фоне этих сообщений заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может ударить по ядерным объектам на Украине и в Европе в ответ на атаку Смоленской атомной электростанции.